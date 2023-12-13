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BBC

القسام وسرايا القدس ينصبون كمينًا مشتركًا لجنود إسرائيليين

03:56 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

القسام وسرايا القدس ينصبون كمين لجنود إسرائيليين

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(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، اشتراك مقاتليها مع سرايا القدس في الإجهاز على قوة إسرائيلية تتكون من 15 جنديًا، وسط قطاع غزة.

وأفاد بيان القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاوميها تعاونوا مع سرايا القدس في مواجهة الاشتباكات ضد القوات الإسرائيلية، مشيرين إلى إيقاع 15 جنديًا بين قتيل وجريح.

وأوضح بيان القسام، أن مدفعية الحركتين دكت الموقع الذي توجد فيها القوة الإسرائيلية وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأشار البيان إلى أن القسام وسرايا القدس، نصبوا الكمين بشكل محكم من أجل استهداف الجنود الإسرائيليين وسط القطاع.

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