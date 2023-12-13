بعد مقتل 8 عسكريين.. الاحتلال: المعارك في الشجاعية دامية للغاية

(مصراوي)

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي لم تذكر اسمهم أنه من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بغارات جوية.

وقالت المصادر العسكرية وفق الصحيفة العبرية، إن المعارك في منطقة الشجاعية دامية للغاية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 8 عسكريين إسرائيليين ما بين ضابط وجندي في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة ليل أمس.

وأوضح بيان جيش الاحتلال، أن العسكريين الـ8 قتلوا جراء كمين نصبته كتائب القسام في منطقة الشجاعية في قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي، أن من بين العسكريين قائد فرقة في لواء جولاني.