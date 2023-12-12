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BBC

القسام تعلن استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية في الشجاعية

02:34 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

كتائب القسام

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(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، استهداف مقاتليها لـ 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع في حي الشجاعية بقطاع غزة.

وأضافت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية، مؤكدة مقتل 3 من العسكريين المتواجدين عليها.

وأفادت القسام، أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الإسرائيلية أثناء محاولتهم إسعاف طاقم دبابة إسرائيلية بعد مقتل عددًا منهم، مضيفة أنهم استهدفوا قناصًا إسرائيليًا بقذيفة آر بي جي.

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس، خوضها اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

وأضافت سرايا القدس، أن مقاتليها حققوا إصابات مباشرة بجنود العدو في محوري التقدم في الزيتون والشجاعية شرق غزة.

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