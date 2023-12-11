وزير دفاع الاحتلال: منفتحون على التوصل إلى اتفاق مع حزب الله

مصراوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، "إننا منفتحون على التوصل لاتفاق مع حزب الله إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي: إن الظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة، وهناك تحركات جديدة من أجل إبرام الصفقة الإنسانية بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت سابق، قال محمود مرداوي القيادي في حماس، إن الحركة ترفض الطلب الإسرائيلي بزيارة الصليب الأحمر للأسرى لديها.

وتابع محمود مرداوي القيادي في حماس خلال مداخلته مع قناة الجزيرة، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي عن استسلام عدد كبير من عناصر حماس كذب وتضليل.

ومن جانبه قال يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إن حربنا صعبة وعادلة من أجل حقنا في العيش بازدهار ونحن سننتصر فيها.

وتابع وزير دفاع الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، نتقدم في القتال ونواصل إنجازاتنا ونطوق آخر معاقل حماس في جباليا والشجاعية، حيث توجد كتائب النخبة.

وزعم جالانت أنه من بين الذين استسلموا هناك مخربون شاركوا في أحداث الـ7 من أكتوبر، ونحن سنواصل عملياتنا في أماكن أخرى داخل غزة وسوف ندمرهم.

وأكد أن جيش الاحتلال سيواصل عملياته في غزة من أجل إعادة الأسرى إلى بيوتهم، مطالبًا الصليب الأحمر بزيارة الأسرى في غزة والعمل على إطلاق سراحهم.

ودعا وزير دفاع الاحتلال مقاتلي حماس للاستسلام أو الموت، فنحن سنفكك الكتائب التي تقاتلنا وهذا سيكون مصيرها بما فيها تلك التي تواجهنا في خانيونس.

وأضاف جالانت "نشكر صديقتنا الكبرى الولايات المتحدة وبدعمهم المالي والعسكري والسياسي سننجح"، وأشكر الرئيس جو بايدن على المساعدات العسكرية وهم الأصدقاء الحقيقيون في الأوقات الصعبة.