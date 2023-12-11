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BBC

البيت الأبيض: قلقون إزاء تفاقم الأوضاع شمال إسرائيل ولا نريد امتداد الصراع إلى لبنان

07:00 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

جون كيربي

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مصراوي

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إننا قلقون إزاء تفاقم الأوضاع شمال إسرائيل ولا نريد امتداد الصراع إلى لبنان.

وتابع كيربي اليوم الإثنين، ما زلنا نرفض تأييد وقف عام لإطلاق النار قد يمنح حماس السيطرة على غزة لكننا نؤيد وقفات إنسانية.

وأوضح كيربي، أن البيت الأبيض يجري محادثات يومية مع الشركاء في المنطقة للتوصل لهدنة إنسانية جديدة وليس هناك جديد بعد.

ولفت منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض إلى أن واشنطن ترى أن التوصل إلى هدنة جديدة هو أمر مهم وذو معنى من أجل إخراج الأسرى.

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