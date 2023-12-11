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BBC

خلال ساعات الصباح.. الاحتلال يعلن مقتل 7 من قواته في غزة

12:34 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بينهم ضابطان في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وصرحت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، أن مقاتليها قتلوا 40 جنديًا إسرائيليًا في مختلف محاور قطاع غزة خلال الاشتباكات والاستهدافات المباشرة.

وفي كلمته أمس، قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن الحركة تمكنت من تدمير 180 آلية إسرائيلية منذ استئناف القتال في مطلع ديسمبر الجاري.

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