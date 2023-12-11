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BBC

إيران: هجمات إسرائيل على مصالحنا في سوريا لن يبقى دون رد

10:48 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023

إيران

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(مصراوي)

استنكرت طهران، اليوم الاثنين، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفة الأمر بـ"غير المقبول"، وذلك حسب تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية.

واتهمت الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة بالوقوف في وجه المجتمع الدولي الذي يحاول إنهاء الحرب في غزة، قائلة إن واشنطن ليست طرفًا لحل هذه الأزمة.

وحذرت إيران، إسرائيل من استهدافها للمصالح الإيرانية في سوريا، قائلة إن الاستهداف الإسرائيلي للمواقع الإيرانية لن يبقى دون رد.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن الأوضاع في مجلس الأمن تدعو للقلق، قائلة إن المجلس عاجز عن القيام بواجباته على أفضل وجه في المراحل الحساسة.

وصرحت الخارجية الإيرانية، أن طهران لن تقبل فرض أي مخططات سياسية من خارج المنطقة على الشعب الفلسطيني.

وأضافت، أن إيران لن تتدخل في تحديد مصير الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحلول السياسية يجب أن تمثل إرادة الفلسطينيين.

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