إطلاق نار واشتباكات عنيفة في محيط موقع عسكري إسرائيلي في نابلس



مصراوي

شهد محيط موقع جبل جرزيم العسكري الإسرائيلي شرق نابلس شمالي الضفة الغربية إطلاق نار كثيف حسبما أعلنت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وحسبما أعلن مراسل قناة الجزيرة، تدور حاليا اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال عند نقطة جبل جرزيم العسكرية شرق نابلس.

وفي وقت سابق، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن يعلن استئناف الدورة الطارئة الخاصة بفلسطين الثلاثاء، حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وأعلنت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الثلاثاء، على الأرجح على مطلب لوقف لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وفي وقت سابق، أعلن إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل العشرات في بيت لاهيا وغالبيتهم أطباء ومهندسين وصحفيين.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "لا تزال أعداد الشهداء ترتفع بالمئات كل يوم جراء تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، وندين بأشد العبارات استخدام جيش الاحتلال للمدنيين كمادة دعائية وإجبارهم على مشاهد تمثيلية".