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سرايا القدس تنسف منزلاً بحي الشجاعية في غزة وبداخله 13 جنديًا إسرائيليّا

06:31 م الأحد 10 ديسمبر 2023

سرايا القدس أرشيفية

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مصراوي

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: "نسفنا منزلا بحي الشجاعية بمدينة غزة كان في داخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا يحاولون العثور على فوهة نفق".

وتابعت سرايا القدس خلال بيان لها اليوم الأحد: "نسفنا منزلاً بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا، كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق وقد تمكن أحد مجاهدينا "الاستشهاديين" الخروج من فوهة النفق، وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن المقاومة تمكنت من إيقاع العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، في منطقة المعري بمدينة خان يونس عن طريق تفجير عبوة برميلية مضادة للأفراد.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها اليوم الأحد: "الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا خلال عملية تفجير عبوة برميلية مضادة للأفراد، في منطقة المعري شمال شرق خان يونس".

وأوضح كتائب القسام: "عاود مجاهدو القسام التقدم باتجاه القوة التي تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق خانيونس، والمكونة من 15 جندياً صهيونياً فوجدناها قتلى عدا 2 منهم فأجهزنا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

وأشارت كتائب القسام: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105 "، وأجهزنا على 4 جنود ممن كانوا حولها في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس".

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