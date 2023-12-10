الصحة العالمية: القطاع الصحي في غزة تعرض إلى 449 هجومًا

(مصراوي)

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم، اليوم الأحد، إنه تم التحقق من 449 هجومًا استهدفوا المنشآت الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال تيدروس، إن تأثير الحرب في غزة على القطاع الصحي أصبح كارثي، مشيرًا إلى اقتراب نهاية انهيار النظام الصحي في قطاع غزة مع عمل 14 مستشفى فقط بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى.

وأفاد تيدروس، أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد لحماية صحة سكان قطاع غزة، قائلًا إنه يأسف لفشل اعتماد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار تيدروس، لعدم وجود مكان آمن في قطاع غزة في ظل انتشار القصف في جميع أرجاء القطاع، إضافة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

وحذر تيدروس، من وجود إشارات مقلقة من غزة بشأن انتشار الأمراض الوبائية ومستويات مرتفعة للإصابة بالإسهال وأمراض التنفس.

وصرح تيدروس، أنه حتى لا يعلم عدد المفقودين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 17 ألف شخص في غزة بينهم 7 آلاف طفل.