جيش الاحتلال: نفذنا 250 غارة على أهداف لحماس في غزة أمس السبت

غزة - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارات على حوالي 250 هدفا لحركة "حماس" في قطاع غزة، أمس السبت، فيما تواصل القوات الإسرائيلية القتال ضد عناصر الحركة على الأرض.

وشملت الغارات، التي وقعت الليلة الماضية، استهداف مجمعا تابعا لحركة "حماس" في خانيونس، والعديد من فتحات الأنفاق في المنطقة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه في الساعات القليلة الماضية، داهمت القوات البرية مواقع لحماس في غزة، حيث عثرت على ما وصفته بأسلحة كثيرة وفتحات أنفاق ودمرتها وقتلت مسلحين ، كانوا يخططون لمهاجمة القوات.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه خلال الليلة الماضية، قصفت طائرة مقاتلة، موجهة من قبل قوات لواء مشاة "جفعاتي" موقع اتصالات، بالقرب من مسجد في جنوب غزة وبعد القصف داهمت قوات "جفعاتي" الموقع.