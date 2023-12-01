إعلان

BBC

مسؤول إسرائيلي: التفاوض لإعادة الأسرى من غزة سيكون تحت إطلاق النار

02:39 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية عن مسؤول كبير، إن القتال سيتواصل لأيام عدة والمفاوضات لإعادة الأسرى ستكون تحت إطلاق النار.

وتابع المسؤول الإسرائيلي، أنه إذا أبدت حماس استعدادا للإفراج عن 10 أسرى سندرس يوم هدنة مقابل ذلك.

وفيما سبق نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قوله، إن جيش الاحتلال لا يزال يعتبر العمليات في شمال غزة غير مكتملة.

وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي، لم تنته مدينة غزة بعد ولم يتم غزوها بالكامل، فقد تم الانتهاء منها بنسبة 40 % فقط.

ولفت إلى أنه بالنسبة لشمال القطاع قد يتطلب الأمر أسبوعين إلى شهر، موضحًا أن الهجوم البري على جنوب غزة سيتم بالتوازي مع العمليات في الشمال.

جيش الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال غزة حماس الأسرى هدنة غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يستهدف مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين بمخيم جباليا شمال غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان