مسؤول إسرائيلي: التفاوض لإعادة الأسرى من غزة سيكون تحت إطلاق النار

مصراوي

نقلت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية عن مسؤول كبير، إن القتال سيتواصل لأيام عدة والمفاوضات لإعادة الأسرى ستكون تحت إطلاق النار.

وتابع المسؤول الإسرائيلي، أنه إذا أبدت حماس استعدادا للإفراج عن 10 أسرى سندرس يوم هدنة مقابل ذلك.

وفيما سبق نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قوله، إن جيش الاحتلال لا يزال يعتبر العمليات في شمال غزة غير مكتملة.

وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي، لم تنته مدينة غزة بعد ولم يتم غزوها بالكامل، فقد تم الانتهاء منها بنسبة 40 % فقط.

ولفت إلى أنه بالنسبة لشمال القطاع قد يتطلب الأمر أسبوعين إلى شهر، موضحًا أن الهجوم البري على جنوب غزة سيتم بالتوازي مع العمليات في الشمال.