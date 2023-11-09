اليونيسف: أطفال غزة يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة

مصراوي

قال المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، إن ما نحتاج إليه الآن هو وقف فوري لإطلاق النار في غزة لإرسال معونات إنسانية.

وطالب المتحدث الإقليمي، بإدخال المساعدات لغزة فورا خاصة المياه والمواد الطبية والوقود، موضحا أن هناك مخاوف من انتشار الأمراض بين سكان غزة بسبب المياه غير الصالحة للشرب.

وتابع المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، أن أطفال غزة يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، مضيفا أننا نحاول إيصال المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح.