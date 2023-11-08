"مظاهرات الأكفان".. نرويجيون ينتفضون اعتراضاً على مجازر الاحتلال في غزة

مصراوي

عبر مئات الناشطين في النرويج، أمس الثلاثاء، عن اعتراضهم على عمليات "التطهير العرقي" التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني خلال الحرب الدائرة في غزة.

واستلقى الناشطون على الأرض في محطة القطارات المركزية في العاصمة النرويجية أوسلو، مرتدين "الأكفان الملطخة" بالدماء، تنديداً بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال وسط صمت عالمي.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة إلى 10569 شهيدًا، بينهم 4324 طفلًا.