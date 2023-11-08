إيران: إسرائيل اعترفت بامتلاكها لسلاح نووي

كتبت- سلمى سمير:

ذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف بامتلاكه سلاحا نوويًا وهدد باستخدامه، الأمر الذي يشكل انتهاك للمبادئ الدولية.

وتوالت التصريحات المتحدثة عن امتلاك إسرائيل لسلاح نووي بعد تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو عن إنهاء الحرب في قطاع غزة بإلقاء قنبلة نووية على القطاع، مما استدعى توالي ردود الفعل على تصريحات الوزير حيث أوقفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، عن حضور اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، قائلًا إن تصريحات إلياهو منفصلة عن الواقع.

وكانت روسيا أولى القوى الدولية التي تتحدث عن تصريحات الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة على قطاع غزة، مع تصريح وزارة الخارجية الروسية أمس، أن حديث وزير التراث الإسرائيلي يطرح تساؤلات حول امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية.

يأتي هذا بينما لم تعلق أي من دول الغرب على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي حتى الآن.