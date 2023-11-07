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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10328 شخصًا

02:33 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

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كتبت- سلمى سمير:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 10328 شخصًا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان صحفي، أن إجمالي الإصابات منذ بداية القصف في الـ7 من أكتوبر وصلت إلى 25956 إصابة.

وحذر القدرة من عمد الاحتلال لاستهداف المستشفيات في قطاع غزة واستهداف الأطقم والكوادر الطبية، مطالبًا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بحماية المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف.

وطالب القدرة جميع الأطراف المعنية بتوفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى.

وكذب القدرة رواية الاحتلال الإسرائيلي عن وجود ممرات آمنة للنازحين إلى جنوب قطاع غزة، قائلًا إن الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال هي ممرات الموت التي جعل منها الاحتلال مصائد لاصطياد النازحين.

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