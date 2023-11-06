مدير مستشفى الشفاء: سكان غزة نقلوا جثامين الشهداء على ظهور الحمير ليلة أمس

كتبت- سلمى سمير:

صرح مدير مستشفى الشفاء في غزة، اليوم الاثنين، أن سكان قطاع غزة اضطروا أمس لنقل جثامين الشهداء على ظهور الحمير وفي سياراتهم الخاصة بسبب انقطاع خدمات الاتصالات وعجزهم عن الاتصال بسيارات الإسعاف، وذلك حسبما ذكرت "بي بي سي".

ورغم إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، عودة خدمات الاتصال والإنترنت، لكن الحصول على معلومات على ماحدث في قطاع غزة ليلة أمس لا يزال في غاية الصعوبة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الإعلام الحكومي بقطاع غزة، تلقيه عشرات البلاغات الليلة الماضية حول عشرات الجثامين لشهداء بالشوارع ممن حاولوا التوجه للممر الآمن الذي أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مختلف أرجاء القطاع تعمد فيها استهداف جميع المستشفيات في قطاع غزة الليلة الماضية.

وتحدث المكتب عن اتباع الاحتلال لسياسة قصف وتشريد المدنيين من خلال قصف المخابز وكل مصادر المياه والطاقة الشمسية في القطاع.



وأشار المكتب إلى أن الساعات القادمة ستكشف تفاصيل المجازر التي ارتكبها الاحتلال الليلة الماضية.



وأكد المكتب على عدم ثقته في وعود الاحتلال بشأن نقل الجرحى لمصر، مشددًا على ضرورة مصاحبة الصليب الأحمر لأي قافلة لنقل الجرحى إلى معبر رفح.