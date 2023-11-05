إعلام عبري: بن غفير رفض طلب نتنياهو استبدال وزير التراث بوزير آخر

مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رفض طلب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باستبدال وزير التراث عميحاي إلياهو بوزير آخر على خلفية تصريحاته الأخيرة.

كان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قال إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان.

وأضاف وزير التراث، أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، لافتا إلى أن عليهم إعادة إقامة المستوطنات فيه، موضحا أنه لا مكان لقطاع غزة ولا ينبغي أن يكون هناك وجود لشمال القطاع.

وتابع إلياهو، أن من يرفع راية حماس لا يجوز له أن يستمر في الحياة على الأرض، مضيفا: "أطمح أن نعود بعد الحرب إلى إقامة المستوطنات في قطاع غزة".