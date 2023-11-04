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BBC

بوليفيا: قطعنا العلاقات مع إسرائيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني

09:43 م السبت 04 نوفمبر 2023

بوليفيا

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مصراوي

قال نائب وزير الخارجية البوليفي، إن الحكومة قطعت العلاقات مع إسرائيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إبادة جماعية، موضحا أننا اتخذنا قرار قطع العلاقات مع إسرائيل بطريقة سيادية كاملة.

كان الرئيس البوليفي إيفو موراليس أعلن الأربعاء الماضي، أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الهجوم في قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد مئات المدنيين الأبرياء.

وقال موراليس في كلمة ألقاها أمام دبلوماسيين في القصر الحكومي: "بوليفيا لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وبالنظر إلى هذه الهجمات الخطيرة ضد الإنسانية، ستتوقف بوليفيا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ".

وأضاف موراليس، قبل أن يصف الغزو الإسرائيلي لغزة بأنه "إبادة جماعية" أن "الجرائم التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية تؤثر على السلام والاستقرار في العالم".

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