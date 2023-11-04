الأمم المتحدة: يجب على أصحاب النفوذ ضمان احترام قواعد الحرب وإنهاء المعاناة بغزة

مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إن الوضع الإنساني في غزة مروع، مجددا مناشدته بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج عن جميع الرهائن.

وأشار جوتيريش إلى أنه يتحتم على أصحاب النفوذ ضمان احترام قواعد الحرب وإنهاء المعاناة وتجنب توسع الصراع.

فيما قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم السبت إن الهجمات على مؤسسات الرعاية الصحية في غزة غير مقبولة.

وأكد أدهانوم على أن الدواء الأساسي الذي يحتاجه المرضى والعاملون الصحيون في غزة هو إنهاء هذا الوضع المرعب والمفجع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، وقوع أضرار بالمستشفى الميداني الإماراتي جنوب القطاع، نتيجة الاستهداف المتكرر من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه.

سبق وأن قال القدرة، إن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف قافلة سيارات الإسعاف، بعد انطلاقها من مجمع الشفاء عصر اليوم".

وتابع القدرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن "الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء في مجزرة راح ضحيتها 15 شهيدا و60 جريحا".

وطالب المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ممارسات الاحتلال التي تنافي القانون الدولي الإنساني.

كما طالب بضرورة إنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى وإدخال القوافل الإغاثية والوقود والوفود الطبية.

وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي"

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.