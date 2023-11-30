البيت الأبيض: لن ندعم تحركات الاحتلال بجنوب غزة

مصراوي

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إننا "سنواصل جهودنا مع إسرائيل وقطر ومصر لتمديد الهدنة في غزة، خلال الأيام الـ6 الأولى من الهدنة تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير، وزادت نسبة المساعدات بشكل كبير"

وتابع كيربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن إسرائيل أوضحت لـ البيت الأبيض نيتها لاستئناف القتال بعد انتهاء فترات الهدنة، وسنواصل دعم تل أبيب عندما تتخذ قرار ملاحقة حماس مجددا، "لكننا لن ندعم التحركات الإسرائيلية في جنوب غزة ما لم يتم ضمان أمن المدنيين".

وأوضح كيربي "ما زلنا نعتقد أن لدى إسرائيل الحق في ملاحقة حماس وسنستمر في دعمهم، فقد شاركنا خبراتنا مع الإسرائيليين فيما يتعلق بالقتال داخل المدن".

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أنه تم الإفراج عن 6 أمريكيين من غزة ولا يمتلك البيت الأبيض أي معلومات عن باقي الأسرى الأمريكيين، موضحًا أن حماس عليها مسؤولية تحديد أماكن الأسرى وتسليمهم إلى الصليب الأحمر.