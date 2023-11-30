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BBC

بعد تصريحات رئيس وزراء بلاده.. خارجية الاحتلال تستدعي السفير الإسباني لتوبيخه

03:26 م الخميس 30 نوفمبر 2023

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

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مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، الخارجية الإسرائيلية قررت استدعاء السفير الإسباني لتوبيخه على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال إنه نظرًا لعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، فإنه يشك في أن الاحتلال الإسرائيلي يحترم القانون الدولي الإنساني.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الإسباني "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني".

وتابع سانشيز "القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك الآلاف من الأولاد والبنات، غير مقبول على الإطلاق".

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