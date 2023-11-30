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BBC

حماس: إسرائيل رفضت تسلم 7 نساء وأطفال محتجزين و3 جثث مقابل تمديد الهدنة

01:07 م الخميس 30 نوفمبر 2023

حركة حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس، إن إسرائيل رفضت تسلم سبع محتجزين من النساء والأطفال وجثث ثلاثة آخرين قالت الحركة إنهم قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع مقابل تمديد الهدنة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الحركة في بيان إن الرفض الإسرائيلي جاء "رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة" المتفق عليها.

وأعلنت قطر الخميس تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل ليوم إضافي حتى الجمعة. وجاء الإعلان قبل دقائق على انتهاء مدة الهدنة حيث أجرى الوسطاء جهودا مكثفة في اللحظات الأخيرة لتمديدها.

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