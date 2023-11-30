الاحتلال الإسرائيلي يتلقى لائحة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم اليوم

تل أبيب - (بي بي سي)

أكدت إسرائيل أنها تلقت "لائحة" جديدة بأسماء أسرى من نساء وأطفال محتجزين في قطاع غزة سيفرج عنهم الخميس في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

وبدأ سريان الهدنة في 24 نوفمبر وكان يفترض أن تنتهي الخميس عند الساعة السابعة صباحا (الخامسة ت غ) إلا أنها مددت في اللحظة الأخيرة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "بموجب شروط الاتفاق تلقت إسرائيل قبل قليل لائحة (بأسماء) نساء وأطفال" من دون أن يحدد عدد هؤلاء الرهائن الذين سيفرج عنهم.