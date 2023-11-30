إعلان

BBC

الاحتلال الإسرائيلي يتلقى لائحة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم اليوم

11:05 ص الخميس 30 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال تسلّم الأسرى الإسرائيليين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (بي بي سي)

أكدت إسرائيل أنها تلقت "لائحة" جديدة بأسماء أسرى من نساء وأطفال محتجزين في قطاع غزة سيفرج عنهم الخميس في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

وبدأ سريان الهدنة في 24 نوفمبر وكان يفترض أن تنتهي الخميس عند الساعة السابعة صباحا (الخامسة ت غ) إلا أنها مددت في اللحظة الأخيرة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "بموجب شروط الاتفاق تلقت إسرائيل قبل قليل لائحة (بأسماء) نساء وأطفال" من دون أن يحدد عدد هؤلاء الرهائن الذين سيفرج عنهم.

هذا المحتوى من

BBC
الاحتلال الإسرائيلي هدنة غزة طوفان الأقصى السجون الإسرائيلية الأسرى الاسرائيلين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل منفذي حادث إطلاق النار في القدس
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان