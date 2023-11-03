الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال يحاول التنصل من الجرائم وإلصاقها بأي طرف فلسطيني



مصراوي

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التنصل من جرائمه بمحاولة إلصاقها بأي طرف فلسطيني.

وأضاف المتحدث، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بارتكاب جرائمه ولكنه يبررها بادعاءاته بأنه يستهدف مسلحين فلسطينيين، موضحا أنه اعترف باستهدافه قافلة الجرحى مدعيا أن إحدى السيارات كان بها مقاومون.

وتابع المتحدث، أن الاحتلال استهدف سيارتين من قافلة الجرحى التي كانت متجهة إلى معبر رفح، مضيفا أننا أبلغنا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بخصوص القافلة التي تم قصفها.

وأكمل قدرة، أن ما تم استهدافه في القافلة اليوم هو سيارتا إسعاف، موضحا أنه يجب على العالم ألا يقف صامتا أمام مجزرة اليوم والحقائق التي نقدمها

قائلا: "الاحتلال الإسرائيلي استهدف السيارة الثانية من قافلة الجرحى أمام بوابة مجمع الشفاء".

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، أن مجزرة قافلة الجرحى التي ارتكبها الاحتلال أسفرت عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 60 آخرين، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف ودمر 25 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان، قائلا "لماذا لا يظهر الاحتلال أدلة وصورا تثبت ادعاءاته بشأن سيارات الإسعاف".

واختتم قدرة، على العالم ألا يعطي ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال، مطالبا بإنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى.