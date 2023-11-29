البنتاجون: سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من اليمن

مصراوي

صرح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الأربعاء، بأن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأوضح المسؤول في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، أن حادثة إسقاط المسيرة وقعت في منطقة قريبة من البحر الأحمر.

سبق وأن قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، إن عملياتهم العسكرية جاءت انطلاقا من المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وردا على المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مجددا تحذيره لكافة السفن التابعة "للعدو الإسرائيلي" أو التي تتعامل معه بأنها ستصبح هدفا مشروعا للحوثيين.

وناشد سريع كل الدول التي يعمل رعاياها بالبحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل مع السفن الإسرائيلية، مشددا على استمرارهم في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على غزة.

ولفت سريع إلى أنه على المجتمع الدولي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة إذا كان حريصا على أمن المنطقة وعدم توسيع الصراع.