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BBC

الخارجية السعودية: لا بد من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كاف دون تعقيدات

08:27 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

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مصراوي

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إنهم يلتقون مجددا في مجلس الأمن الدولي مع استمرار نفس الظروف المؤلمة والعصيبة في قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية السعودي: "الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية لا يزال سائدا، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار، كما أن رسالتنا واضحة بعد القمة العربية الإسلامية وهي وقف دائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "لا بد من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كاف دون تعقيدات وتأخير، كما أنّ الذرائع الواهية للدفاع عن النفس غير مقبول، وما يقربنا من الحل هو وقف إطلاق النار في غزة واستجابة إسرائيل لجهود السلام".

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