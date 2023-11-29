الأردن: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الصراع وزواله هو سبيل السلام

مصراوي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال الجلسة الوزارية لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتبر صمت مجلس الأمن الدولي غطاء لجرائمه.

وأكد الصفدي أنه لا حق لمحتل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن قطاع غزة المحاصر يحتاج إلى 800 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الصراع وزواله هو سبيل السلام، مطالبا مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار، إذ أن السبيل الوحيد للسلام هو اعتماد قرار ملزم يعترف بدولة فلسطينية مستقلة.

ودعا وزير الخارجية الأردني دول العالم بعدم السماح لإسرائيل بإغراق المنطقة في دوامة دم خلال الثلاثين سنة القادمة، مشددا على أن الاحتلال والسلام نقيضان والاحتلال والأمن لا يلتقيان ونحن نريد السلام وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.