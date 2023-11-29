"باي مايا".. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية ومقاتلي حماس

وكالات

تصدرت الأسيرة الإسرائيلية مايا ريجيف، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو إطلاق سراحها الذي أثار موجة من التفاعل على مواقع التواصل.

البداية كانت في مقطع فيديو يُظهر أحد مقاتلي كتائب القسام وهو يوجه تحية للأسيرة الإسرائيلية "مايا ريجيف جربي" ويقول لها "باي مايا"، فردت عليه بتحية قائلة "باي.. شكرًا".

وأثار الفيديو ردود فعل مختلفة بين العرب والإسرائيليين، حيث يظهر حسن معاملة الفصائل الفلسطينية للأسرى الإسرائيليين، خلال فترة أسرهم.

ילדים מוקפים במחבלי חמאס: החטופים הישראלים מועברים לצלב האדום | תיעוד@kaisos1987 pic.twitter.com/0XTrw2ep5I — כאן חדשות (@kann_news) November 25, 2023

ومايا ريجيف، فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 21 عامًا، وقعت في أسر الفصائل الفلسطينية رفقة شقيقها ايتاي البالغ من العمر 18 عامًا والذي لا يزال في الأسر، خلال وجودها في حفل "سوبر نوفا" الذي أقيم في غلاف غزة، خلال هجمات السابع من أكتوبر.

تعرضت مايا، لإصابة في ساقها، خلال هجمات السابع من أكتوبر، حيث أصيبت برصاصة، وخضعت لعملية جراحية خلال وجودها في أسر المقاومة الفلسطينية.

ولا يزال شقيقها إيتاي، في الأسر، وتم تبادل الأسرى في هذه المرحلة فقط للنساء والقصر.

وعلقت والدة مايا، بعد إطلاق سراحها قائلة: "نحن سعداء ومتحمسون للترحيب بمايا في المنزل. لقد شاهدتم جميعًا فيديو اللقاء العاطفي، لكن قلوبنا لا تزال في غزة مع إيتاي، نحن بحاجة لأن يعود كل الأطفال والنساء والرجال والجنود إلى ديارهم".

وأشعلت المؤسس المشارك لمنصة إخبارية بريطانية، ماري كامبل، وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقها: "أنا لست خبيرة في قراءة معالم الوجه، ولكن إذا حكمنا من خلال النظرة في عينيها والتعبير على وجهها، يمكن القول إنها نظرة تقدير وشكر".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أن مايا، وصلت إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع للخضوع لمتابعة طبية فورية، وحالتها صارت مستقرة، وكان في استقبالها فريق طبي متعدد التخصصات أجرى تقييمًا طبيًا أوليًا ثم تقييمًا شاملًا لاحقًا لاتخاذ قرار بشأن العلاج المطلوب. ووصف الفريق الطبي حالتها بـ"المتوسطة".