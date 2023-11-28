إسرائيل تتلقى قائمة إضافية بأسماء أسرى مرجح إطلاق سراحهم اليوم

تل أبيب - (ا ف ب)

ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة ومن المتوقع إطلاق سراحهم الثلاثاء بموجب اتفاق هدنة ممتد مع الحركة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، بأن القائمة تضم عشر أسرى ولم يصدر بعد تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومددت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس ليومين إضافيين، حيث من المتوقع أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى المحتجزين لدى الحركة الإسلامية، مقابل إطلاق إسرائيل سراح معقتلين في سجونها.

قالت حركة حماس إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد مع إسرائيل تفرج بموجبه عن أسرى آخرين غير النساء والأطفال الذين تطلق سراحهم بالفعل حتى الآن.