بعد تمديدها يومين.. الخارجية القطرية: متفائلون بتمديد الهدنة أيامًا إضافية

الدوحة - (بي بي سي)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لبي بي سي في وقت سابق، الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين آخرين، تلتزم خلالها حماس بإطلاق سراح 20 أسير إضافية.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الاتفاق يمكن تمديده إلى ما بعد اليومين، قال الأنصاري: "نحن متفائلون للغاية. لم يكن التوصل إلى اتفاق على توقف لمدة أربعة أيام بالأمر السهل".

وأضاف الأنصاري: "لقد أمضينا الكثير من الوقت الصعب في التفاوض من أجل الاتفاق على هذه الهدنة الإنسانية"، ومؤكداً أن التمديد لمدة يومين، جعلهم "متفائلين بإمكانية العمل من أجل توقف أكثر استدامة لكلا الجانبين".

وتتوسط قطر في محادثات إطلاق سراح الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.