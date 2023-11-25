هيئة الأسرى: إسرائيل تلاعبت بلوائح المعتقلين والإفراج عنهم لم يتم وفق الأقدمية

مصراوي

قال قدورة فارس رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن "الاتفاق نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن إسرائيل لم تلتزم به أمس".

وتابع رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية: إسرائيل لم تلتزم اليوم بالإفراج عن الأسرى حسب معيار الأقدمية، وهناك استياء كبير لدى المقاومة الفلسطينية من التلاعب بلوائح الأسرى.

وأضاف فارس أن "إسرائيل كانت تنوي تسليم الأسرى اليوم في أريحا لكننا رفضنا ذلك، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا نعلم أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى".

وحمل رئيس هيئة الأسرى والمحررين الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مصير معتقلي غزة الذين يرفض إعطاء معلومات عنهم.