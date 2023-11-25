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BBC

مركز شنايدر لطب الأطفال بإسرائيل: الحالة الصحية والجسدية لمن تم الإفراج عنهم جيدة

01:33 م السبت 25 نوفمبر 2023

هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

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مصراوي

قال مركز شنايدر لطب الأطفال في إسرائيل، إن الحالة الصحية والجسدية للأسرى الذين تم الإفراج عنهم، أمس الجمعة، جيدة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي تأكيده بأن الحالة الصحية للأطفال والأمهات الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة جيدة.

سبق وأن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيًا من الأسرى في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن عدد من التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة.

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الأسرى الهدنة

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