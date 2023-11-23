تعديلات اللحظات الأخيرة وأمور لوجستية.. لماذا تأخر تنفيذ الهدنة في غزة؟

كتب- محمد صفوت:

بينما ينتظر العالم وسكان غزة وأسر المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والأسرى الإسرائيليين لدى حماس، الساعات الأخيرة لبدء هدنة إنسانية طال انتظارها، وشهدت مفاوضاتها شد وجذب حتى وصلت إلى مرحلة الإعلان عنها، أعلن تأجيل تنفيذ الهدنة المقررة اليوم الخميس.

وأعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، عن تأجيل بدء سريان الهدنة وانطلاق أولى عمليات الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، إلى يوم الجمعة.

وقال الوزير الإسرائيلي، إن المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى لدى حماس، تتقدم وتستمر طوال الوقت، وسيبدأ إطلاق سراح الأسرى حسب الاتفاق الأصلي بين الأطراف،لكن ليس قبل يوم الجمعة.

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، عن مسؤول سياسي وصفته بـ"المطلع على التفاصيل" قوله: "لا يبدو في هذه المرحلة أن الصعوبات ستؤدي إلى انفجار المحادثات، بل إلى تأخير التوقيع. حماس لم توقع بعد".

أسباب تأخر سريان الهدنة وإطلاق سراح الأسرى

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أسباب تأخير بدء سريان الهدنة وإطلاق سراح الأسرى، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه كان مقررًا بدء الهدنة في الساعة 10 صباحًا اليوم الخميس، لكنها تأجلت بسبب تفاصيل تنفيذ بسيطة إلى حد ما.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي أخر، قوله، إن جزءًا من السبب هو أن إسرائيل لم تتلق بعد أسماء الرهائن الأوائل الذين ستطلق حماس سراحهم.

بدورها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤول أمريكي، قوله، إن الأطراف المشاركة في صفقة إطلاق سراح الأسرى تعمل على وضع التفاصيل اللوجستية النهائية لليوم الأول من تنفيذه.

وقال مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، لـ"وول ستريت جورنال" إنه كان هناك نقصًا في المعلومات عن بعض الأسرى الذين قدمت حماس كشفًا بهم، مشيرًا إلى أن هذا أدى إلى تعقيد وتأخير إطلاق سراحهم.

صحيفة "جارديان" البريطانية، تحدثت مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، حول أسباب التأجيل، وأكدوا في تصريحاتهم أن التأجيل في بدء سريان الهدنة وإطلاق سراح الأسرى، يرتبط بقائمة الأسماء التي قدمتها حركة حماس إلى إسرائيل.

تعديلات اللحظات الأخيرة

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن حماس عدلت في اللحظة الأخيرة الاتفاق، ما تسبب في تأخير تنفيذ البنود، مضيفة أن عقبات فنية في صفقة تبادل الأسرى أدت لتأخير تنفيذها إلى غد الجمعة.

ونقلت عن مصدر، قوله، إن عقبات فنية في صفقة تبادل الأسرى أدت لتأخير تنفيذها، مشيرًا إلى أن حماس أعادت طرح مسألة وقف إطلاق النار وطلبت توضيحًا لكل ما هو متفق عليه وإدراج كل التفاصيل في الاتفاق مع إسرائيل.

وقالت "كان" إن الاتفاق لم يوقع بعد رغم إعلان حماس وإسرائيل والوسطاء المصريين والقطريين والولايات المتحدة عن التوصل إليه فجر أمس.

الإعلان خلال ساعات

التأجيل، أثار مخاوف بشأن موعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما دفع وزارة الخارجية القطرية للإدلاء ببيان توضيحي اليوم الخميس، أكدت خلاله، أن إعلان بدء الهدنة قد يصدر خلال ساعات قليلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنّ المحادثات التي تجريها بلاده مع مصر بشأن ما وصفه بتفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، مستمرة وتسير بشكل إيجابي.

وفي حديث لوكالة الأنباء القطرية قال الأنصاري "إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات المقبلة، مشيرا الى أن العمل مستمر مع الأطراف المعنيّة لضمان سرعة البدء بها وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بهذا الاتفاق، بحسب تعبيره.

وكانت حماس وإسرائيل، وافقا على هدنة إنسانية وإطلاق سراح أسرى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، وينص الاتفاق على إطلاق سراح 50 أسير لدى حماس، مقابل هدنة لمدة 4 أيام، وزيادة دخول المساعدات والإفراج معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع إمكانية التمديد بيوم إضافي مقابل الافراج عن كل 10 رهائن إضافيين.