وزير الري يبحث مع وزير الكهرباء والماء الكويتي التعاون في معالجة مياه الصرف

الرياض - أ ش أ:

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع الدكتور جاسم الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، مجالات التعاون بين البلدين في مجال معالجة مياه الصرف على غرار محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول، والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية لأودية ومخرات السيول بما يمكن من الاستفادة من مياه السيول والحماية من أخطارها.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش فعاليات المؤتمر العربي الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية صياغة مذكره تفاهم مشتركة بين مصر والكويت في مجال إدارة الموارد المائية، تتضمن كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الدكتور سويلم مسارات مبادرة (AWARe) والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي (COP27)، والتي تغطي مساراتها الستة موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ.. مشيرا إلى تميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات وتحديات الدول النامية، ووضع نهج فعال للاستجابة لتلك الاحتياجات.

وقد توجه وزير الري بالدعوة للكويت للانضمام للمبادرة والمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بجناح المياه خلال مؤتمر (COP28).