جيش الاحتلال: سنكون متأهبين لكل سيناريو خلال وقف إطلاق النار

مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الاحتلال الإسرائيلي مطالب بقرارات حاسمة وصعبة في هذه الأيام، مؤكدا على أن إعادة المخطوفين هدف سامي بالنسبة لإسرائيل.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، أنّ جيش الاحتلال سيكون متأهبا لكل سيناريو خلال وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: "نتحرك خطوة بخطوة نحو هزيمة حماس الكاملة وتقريب عودة الرهائن إلى ديارهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أعلنت العربية في نبأ عاجل لها، أن إسرائيل تحرز تقدما بشأن صفقة عودة الرهائن، وتأمل أن يكون هناك أخبار جيدة قريبا.

وتابع نتنياهو خلال حديثه، حسبما نقلت العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتراجع عن أهدافه بالقضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن وضمان عدم تكرار ما حدث من غزة.

ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم، للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس.

ووفقا ايتمار آيخنر، الصحفي بجريدة يديعوت أحرنوت، فإنّ الصفقة المرتقبة التي من المفترض أن تتم، وهي أن تفرج حماس في المرحلة الأولى عن 50، مقابل 4 أيام وقفة إنسانية، مع الامتناع عن النشاط الجوي لمدة 6 ساعات في كل يوم، والإفراج عن 140-150 من النساء والأطفال الفلسطينيين، بالإضافة إلى السماح بإدخال الوقود وزيادة كمية المساعدات الإنسانية.