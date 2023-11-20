الاتحاد الأوروبي: سنقدم الشهر المقبل خيارات حول مستقبل إدارة غزة



مصراوي

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية الفورية بغزة.

وقال بوريل، حسبما أعلن العربية في نبأ عاجل لها الإثنين، اختطاف الحوثيين لسفينة بالبحر الأحمر مؤشر على احتمال توسع الصراع.

وتابع بوريل، أن عنف المستوطنين قد يؤدي إلى تصعيد العنف في الضفة الغربية، مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي سيقدم في الشهر المقبل خيارات حول مستقبل إدارة غزة.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن رئيس اللجنة التقى إسماعيل هنية، مدير المكتب السياسي لحركة حماس، في الدوحة ضمن جهود تعزيز القضايا الإنسانية المتعلقة بالحرب على غزة.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيانها لها اليوم الإثنين: "مستعدون لتسهيل إطلاق سراح الرهائن مستقبلا، بموافقة طرفي النزاع لكننا لا نشارك في المفاوضات الحالية".