البيت الأبيض: ندعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي في غزة

مصراوي

قال منسق الاتصالات الاستيراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، والحد من الخسائر بين المدنيين، مؤكدا على أنّ أمريكا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

وتابع "كيربي"، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "نعمل على إطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس، كما أنّ عدد المواطنين الأمريكيين الذين خرجوا من غزة عبر معبر رفح حتى الآن بلغ 800 مواطن يحمل الجنسية الأمريكية.

وأضاف "كيربي": "نحو 113 شاحنة دخلت غزة في مطلع الأسبوع، ليبلغ العدد الإجمالي 1260 حتى الآن".

وأكد "كيربي" : "نعمل على إطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس، ومستمرون في الدعوة إلى الهدن الإنسانية في غزة، ونعمل على مدار الساعة، من أجل التوصل لاتفاق بشأن الرهائن ونعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى".