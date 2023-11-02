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BBC

رئيس وزراء الاحتلال: حققنا تقدمًا ملحوظًا في الحرب

09:02 م الخميس 02 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

نقلت صحيفة "الجارديان" عن القائد العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله؛ إن قوات الاحتلال حاصرت مدينة غزة من ثلاث جهات، وأن قوات الاحتلال تعمل داخل المدينة.

وبحسب الصحيفة، وصف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، القتال العنيف في القطاع: "القوات الإسرائيلية موجودة في قلب شمال غزة، وتعمل في مدينة غزة، وتحيط بها".

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قوات الاحتلال توغلت في مناطق أبعد من ضواحي مدينة غزة، مضيفًا: "نحن في ذروة المعركة".

ويزعم رئيس وزراء الاحتلال، تحقيق جيش الاحتلال تقدمًا ملحوظ في الحرب، وأنه حقق نجاحات مبهرة، كما استطاعت تجاوز مشارف مدينة غزة، مضيفًا: "نحن نتقدم".

ووقعت اشتباكات عنيفة على مشارف المناطق الحضرية في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، قُتل فيها أكثر من 20 جنديًا من جنود الاحتلال، من بينهم ضابط كبير.

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