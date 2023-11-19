العاهل الأردني:سنتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني في غزة

عمان - ( د ب أ )

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم على المستشفى الميداني الأردني بغزة

ووفق قناة "المملكة" الأردنية، جاء ذلك خلال اطمئنان الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/76، وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى.

وحسب القناة ، أبلغ العاهل الأردني، خلال اتصال هاتفي مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، تحياته للمصابين الأبطال، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وقال الملك: "نحن معكم وكل الأردنيين فخورون بكم، نشامى الجيش العربي"، مؤكدًا أن "الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى جريمة بشعة"، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم".

وجدد الملك التأكيد على "دعمه للجهود الجبارة التي تقوم بها كوادر المستشفى في خدمة وعلاج الأهل في غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي"، مشددًا على أن "هذه الجهود جزء من وقوف الأردن المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين".

وكان سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى، يوم الأربعاء الماضي، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلهم إلى قسم الطوارئ.