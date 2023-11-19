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BBC

جيش الاحتلال يستهدف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان في غزة (فيديو)

12:18 ص الأحد 19 نوفمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي

قالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.

وكان تلفزيون فلسطين قال في وقت سابق من اليوم، إن أجساد الشهداء والضحايا تكدست في مستشفى كمال عدوان الحكومي بشمال قطاع غزة، كما أكد باستهداف الاحتلال لمحيط المستشفى خلال ساعات النهار.

مستشفى كمال عدوان طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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