جيش الاحتلال يستهدف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان في غزة (فيديو)

مصراوي

قالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.

عاجل: استهداف قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان شمال غزة بقذيفة مدفعية pic.twitter.com/EdK9SS077r — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 18, 2023

وكان تلفزيون فلسطين قال في وقت سابق من اليوم، إن أجساد الشهداء والضحايا تكدست في مستشفى كمال عدوان الحكومي بشمال قطاع غزة، كما أكد باستهداف الاحتلال لمحيط المستشفى خلال ساعات النهار.