حماس: ادعاءات الاحتلال عن وجود أسلحة داخل مستشفى الشفاء دعاية رخيصة

كتبت- سلمى سمير:

وصفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي عن وجود أسلحة للمقاومة الفلسطينية داخل مجمع الشفاء بـ "الكذب المفضوح"، معتبرة إياها مسرحية من مسرحيات الاحتلال ولا تنطلي على أحد، على حد قوله.

وقالت حماس، إن مزاعم زعم الاحتلال عن عثوره على أسلحة وعتاد داخل مجمع الشفاء استمرار "للدعاية الرخيصة" التي يحاول الاحتلال من خلالها تبرير تدمير القطاع الصحي في غزة.



ودعت حماس الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للاطلاع على أوضاع المستشفيات والوقوف على كذب رواية الاحتلال وادعاءاته الباطلة عن تواجد بنى تحتية للمقاومة الفلسطينية داخل مجمع الشفاء.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء فجر اليوم، بذريعة وجود أسلحة وبنى تحتية للمقاومة الفلسطينية واحتجاز الأسرى داخل المستشفى وقام بتفجير بوابات المستشفى، كما احتجزت قوات الاحتلال عدد من النازحين المتواجدين داخل المستشفى وجردوهم من ملابسهم وأعصبوا أعينهم ونقلوهم إلى جهات غير معروفة، حسبما ذكر مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في وقت متأخر اليوم.

ونقلت القناة الـ "١٢" الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تفصح عن اسمه، أن الاحتلال لم يعتقد أنه سيجد أسرى إسرائيليين داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم ترد أي معلومات عن وجود أسرى بمستشفى الشفاء في قطاع غزة.