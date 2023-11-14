نيويورك تايمز: الأدلة أثبتت قصف إسرائيل لمستشفى الشفاء بغزة

مصراوي

فنّدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تحقيق لها ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الفصائل الفلسطينية أسقطت قذيفة بالخطأ على مبنى مستشفى الشفاء، الجمعة الماضية.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن إسرائيل قالت إن المقاومة الفلسطينية أخفقت في إطلاق قذائف صاروخية، لكن وبحسب التحقيق الذي أجرته الصحيفة الأمريكية فإن تحليل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بغارات يوم الجمعة يرجح أن بعض الذخائر أطلقتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.