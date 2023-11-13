إعلان

BBC

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا بطائرة مسيرة

10:31 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023

العراق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بغداد - (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين أنها استهدفت قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا بطائرة مسيرة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت" قاعدة الإحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق بشكل شبه يومي استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا فضلا عن توجيه ضربات إلى إيلات داخل إسرائيل حتى تجاوز عدد العمليات 52 عملية قصف منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي.

العراق بغداد المقاومة الإسلامية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

إعلام عبري: 6 أسباب تمنع إسرائيل من الموافقة على وقف إطلاق النار