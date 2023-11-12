البيت الأبيض: بايدن ناقش مع أمير قطر الحاجة إلى حماية المدنيين في غزة

مصراوي

أعلن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع أمير قطر الحاجة إلى حماية المدنيين وجهود زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابع البيت الأبيض: "بايدن أعرب عن تقديره لقطر والشيخ تميم شخصيا، لجهودهما السابقة لتأمين إطلاق سراح رهائن لدى حماس".

وأضاف البيت الأبيض: "بايدن وأمير قطر اتفقا على مواصلة جهود تعزيز رؤية لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا واستقرارا".

وأعلن الديوان القطري اليوم الأحد، أنّ أمير قطر تميم بن حمد تلقى اتصالًا هاتفيّا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبحث آخر تطورات العدوان على قطاع غزة.