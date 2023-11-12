الصحة الفلسطينية: 100 جثة بدأت في التحلل داخل مجمع الشفاء لم تستطع الطواقم الطبية دفنها

مصراوي

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن إسرائيل لا تقوم بإخلاء المستشفيات بل بإلقاء الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت.

وأعلنت وزيرة الصحة، استشهاد 12 مريضا داخل مجمع الشفاء حتى الآن لانقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية بينهم طفلان من حديثي الولادة، مضيفة أن 100 جثة بدأت في التحلل في ساحة مشفى الشفاء لم تستطع الطواقم الطبية دفنها.

كان وكيل وزارة الصحة في غزة، قال إن الاحتلال جدد قصفه على مجمع الشفاء الطبي، واستهدف القصف بئرا ومحطة الأوكسجين، موضحا، أن مرضانا يموتون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن اليوم الأحد، خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه رغم المناشدات المتكررة إلا أن كافة المنظمات الدولية عجزت عن إمداد مستشفى القدس بالمساعدات، موضحا أن المأساة الإنسانية في غزة وشمال القطاع فاقت الكارثية مع تكثيف الاحتلال هجماته لاسيما استهداف المستشفيات.

وأضاف الهلال الأحمر، أن الاحتلال عمل على فصل جنوب القطاع عن شماله ومنع مركبات الإسعاف من الاقتراب من أماكن توغلاته، موضحا أن أعداد كبيرة من الجثامين ملقاة على الطرق ولم تتمكن أي من طواقمنا من انتشالها.