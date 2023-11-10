نتنياهو: لا نطمح لاحتلال غزة ولكن نقل حكمها إلى سلطة مدنية

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تطمح لاحتلال غزة، ولكن نقل حكمها إلى سلطة مدنية مع نشر قوة عسكرية موثوقة تدخل القطاع عند الضرورة.

وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، دون الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "حددنا أهدافنا في قطاع غزة ولكن لم نحدد جدولا زمنيا لها، ويمكن أن يستغرق ذلك المزيد من الوقت".

وأعلنت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، في وقت سابق أن الوقت محدود أمام الجيش الإسرائيلي بغزة قبل تصاعد الغضب في المنطقة والإحباط بواشنطن.

وتابعت نيويورك تايمز عن مسؤولين: "تصاعد الغضب بالمنطقة والإحباط في الولايات المتحدة سيقيد هدف إسرائيل بالقضاء على حماس".

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، إن قادة عسكريون يحاولون بشكل شبه يومي دفع نظرائهم بإسرائيل لتنفيذ عمليات أدق.

وتابعت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: "قرار إسرائيل السريع شن عملية برية لم يترك مجالا لتقليل الخطر على المدنيين".

وأضافت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: "قادة عسكريون حثوا نظرائهم بإسرائيل لاستخدام قنابل موجهة تزن 250 رطلا بدل 2000، وكلما طال أمد حملة إسرائيل العسكرية بغزة زادت فرصة اتساع الحرب بالمنطقة".

وأكدت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: "الجيش الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة".