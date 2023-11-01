الحوثيين: أطلقنا دفعة كبيرة من المسيرات في عمق الكيان الصهيوني ووصلت إلى أهدافها

مصراوي

أطلقت جماعة الحوثيين، دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

وأكدت جماعة الحوثيين، في بيان، أن الطائرات المسيرة التي أطلقتها قد وصلت إلى أهدافها.

وشددت أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة.