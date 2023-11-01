حماس: نقدر التصريحات الرسمية الرافضة لوسم المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب"

وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، أنها تتابع ببالغ التقدير المواقف والتصريحات الرسمية التي ترفض وسم الحركة وكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية بالإرهاب، مثمنة، تصريحات الرئيسين التركي والجزائري ورئيس وزراء ماليزيا ووزير خارجية عمان التي عبرت أنها حركة تحرر وطني تدافع عن أرضها.

وقالت حماس، إن المواقف المشرفة عبرت عن عدالة قضيتهم ومقاومتهم المشروعة في مواجهة احتلال إرهابي يشكل أخطر وأطول احتلال مستمر في العالم.

ودعت حماس، الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاقتداء بالمواقف المشرفة المؤيدة لحقوق شعبنا وتطلعاته في الحرية وتقرير المصير