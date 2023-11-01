الاحتلال ينشر زوارق صواريخ في البحر الأحمر في إطار تعزيزات بالمنطقة
تل أبيب - (ا ف ب)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء، إنه نشر زوارق صواريخ في البحر الأحمر الأربعاء في إطار التعزيزات، وذلك في أعقاب هجمات بصواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عنها.
وتظهر الصور التي نشرها الجيش طرادات من طراز سار تقوم بدوريات بالقرب من ميناء إيلات على البحر الأحمر، والذي تعتبره إسرائيل جبهة جديدة إذ تثير حربها في غزة ردا من الجماعات المؤيدة لحركة حماس.
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